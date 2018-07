Bernardinho e Zé Roberto comandam despedida de Fofão

Os treinadores das seleções masculina e feminina de vôlei serão adversários por um dia. A causa, entretanto, é nobre. Afinal, Bernardinho e Zé Roberto Guimarães vão comandar os times montados para o jogo de despedida da levantadora Fofão, que deverá reunir grandes nomes da modalidade no dia 24 de maio, em São Caetano do Sul.

Campeã da Superliga Feminina de Vôlei no último domingo, aos 45 anos, Fofão recebeu homenagens, chorou, mas ainda não se despediu das quadras. Afinal, o Rexona-Ades joga o Campeonato Mundial de Clubes, entre 7 e 10 de maio, em Zurique (Suíça). A levantadora dona de três medalhas olímpicas vai em busca de mais um título.

Assim, no ginásio Milton Feijão será o último da carreira da jogadora. "Estou muito feliz com essa homenagem e espero ver muitas pessoas queridas no dia e dividir isso com o torcedor do voleibol. Esse evento será muito importante ainda para reunir em uma só quadra gerações vencedoras, o que transformará minha despedida em uma verdadeira festa do esporte", disse Fofão.

Uma das maiores jogadoras brasileiras de todos os tempos, Fofão conviveu com todas as gerações vencedoras do país. Em sua primeira Olimpíada, em 1992, atuou ao lado de Ida, Ana Moser, Ana Paula, Fernanda Venturini, Leila e Márcia Fu. A levantadora jogou com Mari, Paula Pequeno, Fabi, Fabiana, Sheilla, Jaqueline, Valeskinha, Virna, Sassá e Thaisa. Agora, encerra ao carreira em um time que tem como destaque a menina Gabi, de 20 anos. São 30 anos de diferença para Ida, outra atleta beneficiada pelos levantamentos de Fofão.