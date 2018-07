Bernardinho e Zé Roberto comandam duelo na Superliga Feminina de Vôlei

SÃO PAULO - A noite desta terça-feira, 27, terá um duelo de titãs na segunda rodada da Superliga Feminina de Vôlei. O Unilever, do Rio de Janeiro, comandado pelo técnico da seleção brasileira masculina, Bernardinho, enfrenta o Vôlei Amil, de Campinas, do treinador da equipe nacional feminina José Roberto Guimarães, em Campinas, a partir das 19h.

Os técnicos não são as únicas estrelas da partida: as campeãs olímpicas Fernandinha e Walevska (do lado paulista) e Fabi, Fofão, Valeskinha e Natália (pelo time carioca) entram em quadra hoje.

Bernardinho e Zé Roberto trocaram elogios entre si e, para a CBV, revelaram esperar um jogo difícil, com alto nível técnico. "Vamos ter que jogar muito bem para conseguir o resultado positivo fora de casa", disse o comandante do Rio. Já o adversário elogiou o rival do confronto: "Tivemos uma estreia brilhante e agora vamos encarar a Unilever. Além de ser um grande time, é sério candidato ao título. Apesar de jogarmos em casa, com o apoio de nossa torcida, sabemos que será um jogo extremamente difícil."

O Vôlei Amil vai para sua segunda partida do campeonato embalado pela vitória na estreia sobre o Sollys/Osasco por 3 sets a 1. time para o qual foi derrotado na final do Paulista, no início o mês, quebrando a série de invencibilidade da equipe, que não perdia desde janeiro.

O Unilever também venceu na última sexta-feira, 23, por 3 sets a 0, o São Cristóvão Saúde e ocupa, até o momento, o primeiro lugar na classificação geral.

Confira a agenda de jogos desta terça-feira da Superliga Feminina 2012/13:

Segunda rodada

- Vôlei Amil Campinas x Unilever Rio de Janeiro - 19h - Arena Amil, Campinas

- Sollys/Osasco x São Bernardo Vôlei - 19h30 - Ginásio José Liberati, Osasco

- São Cristóvão Saúde/ São Caetano x Usiminas/Minas - 19h30 - Ginásio Lauro Gomes, São Caetano do Sul

- Pinheiros x Banana Boat/Praia Clube - 15h - Ginásio Henrique Villaboim, São Paulo

- Rio do Sul x Sesi-SP - 20h15 - Ginásio Artenir Werner, Rio do Sul