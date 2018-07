Bernardinho elogia atuação do Brasil na vitória diante da Rússia

Sempre tão exigente, o técnico Bernardinho elogiou a atuação da seleção brasileira masculina de vôlei na vitória sobre a Rússia, por 3 sets a 1, nesta quinta-feira, em Florença, na Itália. Com esse resultado, o Brasil já garantiu a classificação antecipada para a semifinal da Liga Mundial - ainda enfrenta o Irã, nesta sexta, para tentar avançar em primeiro lugar na chave.

"Jogamos uma partida consistente, conseguimos uma vitória muito importante", avaliou Bernardinho, lembrando que o Brasil passou sufoco para chegar à fase final, mas agora dá sinais de que pode buscar o título. "Serviu para mostrar que não somos superiores ou superfavoritos, mas estamos vivos. Não começamos bem a Liga Mundial, mas crescemos ao longo da competição."

Além de já garantir a vaga na semifinal, a vitória desta quinta-feira teve um aspecto psicológico importante, pois o Brasil tinha perdido para a Rússia na final da última Liga Mundial e também na decisão do ouro na Olimpíada de Londres. "É um jogo que exige muito sob o ponto de vista emocional, o controle do jogo pelas disputas longas. O mais importante foi ter conseguido manter nossa rodada de bola em um excelente nível, o Murilo controlou bem a linha de passe e fez com que o Bruno jogasse com velocidade", explicou Bernardinho.

"Sofremos muita pressão durante a fase classificatória, mas ganhar da Rússia é muito importante. E foi merecido. Jogamos muito bem e sabemos que começamos a crescer", afirmou o oposto Wallace, maior pontuador na vitória sobre os russos, com 23 acertos. "Vencer foi importante para mostrar que soubemos dar a volta por cima e não vamos parar por aqui. Queremos muito mais", completou o levantador Bruno.