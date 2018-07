Bernardinho elogia consistência do time e espera teste

A segunda fase do Mundial de Vôlei começou relativamente tranquila para o Brasil, que fez 3 sets a 0 na Bulgária (quarta) e China (nesta quinta). O técnico Bernardinho lembra que os resultados, ao mesmo tempo que mostram a força do time brasileiro, não permitiram a ele fazer alguns testes, que precisam ser realizados em jogos mais complicados.

"O time está mais consistente e confiante na sua formação, mas alguns testes importantes nós não conseguimos fazer, já que a Bulgária não fez o jogo que poderia. Certamente, contra Canadá e Rússia serão partidas mais difíceis", avaliou Bernardinho, falando sobre os dois próximos adversários do Brasil no Mundial.

Virtualmente classificado para a terceira fase, o Brasil comemorou, nesta quinta, a sua 100.ª vitória na história dos Mundiais Masculinos de Vôlei. Só Bernardinho, técnico tricampeão, estava à frente do time em 32 conquistas.

"Essa é uma trajetória longa e fruto de um trabalho que foi feito lá atrás, afinal não podemos deixar de destacar as 68 vitórias anteriores. É muito bacana ver que o Brasil hoje tem uma história no voleibol e me dá muito orgulho fazer parte dela", apontou.