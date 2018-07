Bernardinho elogia preparação antes da Copa do Mundo A seleção brasileira masculina de vôlei já está praticamente pronta para a disputa da Copa do Mundo, que começa no dia 20 de novembro, no Japão. Quem garante é o técnico Bernardinho, que fez uma análise positiva do período de treinos da equipe em Tours, na França, onde está desde a última quarta-feira.