Bernardinho elogia Rapha, o substituto do levantador Bruninho

Com uma lesão na mão direita, Bruno desfalcou o Brasil pela terceira rodada da primeira fase do Mundial de Vôlei, nesta quarta-feira, em Katowice (Polônia). O levantador titular e capitão do time foi substituído por Rapha, que deu conta do recado. Tanto é que a seleção passou pelo pela Finlândia por 3 sets a 0.

"Muito bacana poder fazer parte desse grupo e dar a minha contribuição. A maneira não é como eu queria, já que houve a lesão do Bruno. Sou super fã dele e espero que esteja de volta o mais rápido possível. Mas estou muito feliz pelo resultado. Estamos pensando em um passo de cada vez e já vamos nos preocupar com o próximo jogo", comentou Rapha.

O levantador recebeu elogios do chefe, o técnico Bernardinho. "O Raphael jogou uma boa partida, o Bruno fez boas partidas anteriormente, e temos dois excelentes levantadores que revezam. O importante aqui é o momento, é o time, e é fundamental que o grupo continue crescendo. A equipe tem que ganhar consistência."

O destaque do jogo, porém, foi Lucarelli, decisivo nos momentos-chave da partida, marcando inclusive o último ponto, quando o terceiro set tinha 25/24 para o Brasil. "Foi um jogo muito duro desde o início, mas fizemos uma excelente partida. No último lance, eu estava na adrenalina e pedi a bola ao Rapha. Ele me deu e tive a felicidade de fechar o jogo", comentou o garoto de 22 anos.