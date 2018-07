Bernardinho faz últimos ajustes antes da Copa do Mundo

Antes da estreia, o Brasil treina em Shimizu, um bairro da cidade de Shizuoka, onde já começou a trabalhar nesta segunda-feira. "O objetivo inicial é a adaptação quanto à questão fisiológica, para que os jogadores entrem no fuso horário, se sintam à vontade e consigam ter um rendimento físico como se estivessem no Brasil. É muito importante chegar ao Japão com antecedência para que isso aconteça", afirmou o técnico Bernardinho.

O treinador brasileiro disse estar satisfeito com o trabalho feito até agora na preparação para a Copa do Mundo. "O ritmo e a intensidade de trabalho foram excelentes. E hoje (segunda-feira), para um primeiro dia no Japão, depois de uma viagem longa e com oito horas de fuso horário, é mais do que aceitável que não seja da mesma forma. E, mesmo assim, todos treinaram bem", contou Bernardinho.

Diante da quantidade de jogos que a seleção terá pela frente - serão 11 em 14 dias -, Bernardinho tem mexido bastante na formação da equipe durante os treinos. Segundo ele, é bom ter todos jogadores à disposição. "Estamos rodando bastante as peças, trabalhando tanto fisicamente, quanto tecnicamente, com um bom volume, mas, ao mesmo tempo, com um cuidado de dosar esse trabalho. Não podemos desgastar muito os jogadores", explicou.

Na Copa do Mundo, as 12 seleções jogam entre si e será campeã aquela que somar mais pontos, sem a disputa de final. As três primeiras colocadas da competição garantem classificação para a Olimpíada de Londres, em 2012, que é o maior objetivo da seleção brasileira.