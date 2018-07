Bernardinho lamenta preparação curta para Liga Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei embarca na noite desta segunda-feira para a sua estreia na Liga Mundial, fora de casa, contra Porto Rico, com o técnico Bernardinho lamentando o curto período de preparação para o torneio. Os jogos serão disputados na sexta-feira e no sábado, no Coliseu Roberto Clemente, na cidade de San Juan, e o treinador prevê duelos difíceis no início da campanha em busca do décimo título da competição. O Brasil já enfrentou os caribenhos nove vezes e perdeu apenas uma, no ano passado, na Copa Pan-Americana, na qual foi representado por uma seleção de novos.