Bernardinho leva a melhor em duelo com Zé Roberto novamente

SÃO PAULO - A segunda edição do duelo entre Bernardinho e José Roberto Guimarães nesta temporada da Superliga atraiu 8.100 torcedores ao Maracanãzinho, um recorde de público nesta edição do campeonato. Assim como no primeiro turno, a vitória foi da Unilever de Bernardinho, e pelo mesmo placar: 3 a 1.

Natália, considerada pelo próprio Zé Roberto como a jogadora mais impressionante da nova geração, não atuou bem no primeiro set, o único vencido pelo time do treinador da seleção feminina, o Vôlei Amil, por 25 a 22. Substituída por Regiane, Natália assistiu do banco a uma vigorosa reação da equipe carioca, que fechou as parciais seguintes em 25/22, 25/11 e 25/22.

Regiane, com justiça, recebeu o troféu VivaVôlei, conferido à melhor jogadora em quadra, embora não tenha pontuado tanto como a canadense Sarah Pavan (Unilever) e a cubana Daymi Ramirez (Amil), ambas autoras de 19 pontos.

"Quem está no banco tem que estar preparada para entrar na partida. Nós sabíamos que hoje seria um jogo difícil e não começamos bem. A partir do segundo set tivemos mais tranquilidade nos momentos decisivos e isso foi muito importante", disse Régis.

Walewska, capitã do time campineiro, acha que a equipe está demorando a engrenar. O fator de ter sido criado este ano, na opinião da veterana, não pode servir como justificativa para todos os vacilos. ""Ainda não aprendemos a ganhar desses times grandes. Estávamos com o segundo set muito na frente, podendo trocar bola e vencer e acho que isso mudaria a história do jogo. Mas não soubemos vencer. O set ainda não tinha terminado e o nosso time parou de jogar. E, contra um time como a Unilever, não pode errar como foi hoje. O nosso time está crescendo, mas acho que não podemos deixar passar essas oportunidades".