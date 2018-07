Bernardinho leva Unilever para outra final na Superliga Feminina

RIO - Em um jogo emocionante no Maracanãzinho na manhã deste sábado, a Unilever fechou a primeira série semifinal da Superliga. Na vitória por 3 sets a 2 (12/21, 21/15, 21/15, 18/21 e 16/14) contra o Vôlei Amil, o time carioca garantiu presença em sua 10.ª final consecutiva.

A equipe de Bernardinho venceu o primeiro jogo, terça-feira, em Campinas, por 3 sets a 0. O time paulista, comandado por José Roberto Guimarães, sabia que precisaria ser mais consistente nos momentos decisivos para tentar levar a série para a terceira partida, em casa.

Após um primeiro set em que venceu com tranquilidade, o Amil não conseguiu manter a consistência nas duas parciais seguintes. Zé Roberto cobrou muito sua levantadora, Claudinha. O time reagiu no quarto set, empatando a partida. No tie-break, o duelo foi eletrizante. A Unilever chegou a ter 14 a 11, mas o time paulista salvou três match points, com Natália no saque. Mas dois erros de recepção do Amil colocaram as cariocas na final.

Agora a Unilever espera a decisão da outra série. Na sexta-feira à noite, o Sesi saiu à frente, ao surpreender o Molico/Osasco por 3 sets a 1 na casa do adversário. Rival do Rio nas últimas nove decisões da Superliga não perdia havia 28 jogos e ostentava a melhor campanha da história da competição.