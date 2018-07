Bernardinho passa ter o grupo completo na seleção Depois da boa estreia na Liga Mundial, com duas vitórias em dois jogos disputados na sexta-feira e no sábado em Porto Rico, a seleção brasileira masculina de vôlei volta aos treinos já nesta terça. E o técnico Bernardinho terá finalmente o grupo completo, com os 17 convocados à disposição, o que ainda não tinha acontecido no trabalho desta temporada.