Bernardinho poupa Fofão e Rexona arrasa equipe dominicana no Mundial de Clubes

Primeiro colocado do Grupo A, com seis pontos e dois triunfos, o time brasileiro agora aguarda a definição do Grupo B para conhecer seu rival na semifinal. O turco Eczacibasi lidera a chave, seguido do Hisamitsu Springs, do Japão, e do Dínamo Krasnodar, da Rússia.

Para o jogo desta sexta, Bernardinho resolveu poupar Fofão durante toda a partida e outras titulares no terceiro set. Somente Natália jogou todo o confronto. A atacante foi o destaque do Rexona, com 16 pontos, após ir mal no jogo de estreia, contra o Volero Zurich, na quinta.

Favorito, o Rexona enfrentou pouca resistência do Mirador, que entrou na competição por convite. O time brasileiro dominou desde o início e chegou a vencer o set inicial por 11 pontos de diferença. A vantagem foi um pouco menor nas parciais seguintes, mas sem significar qualquer ameaça ao Rexona.

Pelo lado do Mirador, o destaque foi a participação da ponteira Natalia Martinez. Ela tem apenas 14 anos. Com seu 1,86 metro de altura, contribuiu para o time dominicano com quatro pontos.