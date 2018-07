Bernardinho projeta chave 'difícil' na fase final da Liga Mundial

SÃO PAULO - A fase de classificação e a grande campanha brasileira ficaram para trás na Liga Mundial. Depois de encerrar a etapa inicial com apenas uma derrota e duas vitórias seguidas sobre os Estados Unidos, o Brasil vai encarar uma chave "difícil" na fase final, na avaliação do técnico Bernardinho.

"Vamos ter uma chave difícil nas finais", prevê o treinador, ao projetar as partidas contra Rússia e Canadá, pelo Grupo E. "O Canadá tem um oposto muito bom. O estilo deles é parecido com o americano", compara. "A Rússia sempre tem um forte time. E ponteiros experientes. O sistema é o mesmo: um saque poderoso e um bloqueio sólido".

Os dois adversários começarão a ser testados nesta quarta-feira, às 17h30 (de Brasília). A primeira partida do Brasil na fase final será contra os russos, em Mar del Plata, onde será disputada toda a fase, na Argentina. Na sexta, o rival será o Canadá, às 16h30. A outra chave, o Grupo D, terá Itália, Bulgária e os anfitriões argentinos.

As duas melhores seleções de cada grupo avançam para as semifinais, no sábado. E os vencedores de cada duelo definem o título no domingo.