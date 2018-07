Bernardinho promete focar agora na preparação olímpica Com a derrota para a Polônia neste domingo, em Tampere, na Finlândia, no encerramento do Grupo B da Liga Mundial, a seleção brasileira masculina de vôlei não conseguiu a vaga automática para a fase final. Mas ainda tem chance de classificação, dependendo dos resultados das outras chaves. Enquanto essa definição não acontece - será apenas no dia 1º de julho -, o técnico Bernardinho promete concentrar o trabalho na preparação para a Olimpíada de Londres.