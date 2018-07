Bernardinho promete trabalho após mais uma derrota do Brasil

JARAGUÁ DO SUL - O Brasil voltou a cair diante da Itália, neste sábado, em Jaraguá do Sul, por 3 sets a 1, pela primeira rodada da Liga Mundial de Vôlei, repetindo a derrota de sexta-feira, também na cidade catarinense. O técnico Bernardinho desta vez foi mais ameno nas críticas aos jogadores e lembrou que o time ainda precisa melhorar.

Ele reforçou, porém, que a Itália já está classificada para a fase final, uma vez que será o país-sede, e por isso joga sem a mesma responsabilidade dos brasileiros. "Tivemos chances no terceiro set, que foi igual, mas nós não conseguimos fechar. Eles estão tranquilos por já estarem classificados e jogaram soltos no saque. Nós não conseguimos dar esse volume no saque e faltou um pouco de pressão para gerar insegurança no time deles", comentou o treinador.

Ele lembrou que a história do jogo seria outra se o Brasil tivesse tido mais frieza para fechar o terceiro set e virar a partida para 2 a 1. "Tivemos chances no terceiro set, que foi igual, mas nós não conseguimos fechar. Vamos trabalhar ainda mais para que esses resultados não se repitam. Ainda estamos abaixo do que podemos", avaliou Bernardinho.

Destaque do time, o ponteiro Theo entrou no lugar de Vissotto no segundo set e ajudou o Brasil a equilibrar a partida. O jogador lamentou o resultado e também aponta que a seleção precisa melhorar para brigar pelo título da Liga Mundial.

"Claro que não era o que esperávamos, mas sabemos que a equipe ainda tem muito a crescer. Está só no começo e não dá para desanimar com as derrotas. Temos que trabalhar ainda mais porque o campeonato é longo. Eu entrei bem, dei um pouco mais de ânimo ao grupo, mas ainda cometi alguns erros que não podem acontecer. Vou continuar treinando forte para evoluir cada vez mais", prometeu.