Bernardinho une seleção com time sub-23 em primeira fase de treinos O técnico Bernardinho anunciou, nesta terça-feira, a primeira lista de convocados da seleção brasileira masculina de vôlei para a temporada 2015. A relação, com 18 nomes, não conta com a presença de nenhum dos jogadores titulares que disputaram a final da Superliga, domingo, na qual o Sada/Cruzeiro venceu o Sesi.