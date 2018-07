Bernardinho vê queda de rendimento da seleção brasileira e já mira 'pedreira'

KAGOSHIMA - Depois de ver a seleção brasileira masculina de vôlei cair por 3 sets a 2 diante da Itália, nesta terça-feira, em Kagoshima, no Japão, e amargar a sua primeira derrota na Copa do Mundo, o técnico Bernandinho lamentou a queda de rendimento do time em relação ao jogo da última segunda, quando o Brasil derrotou os Estados Unidos por 3 a 1, pela segunda rodada da competição.

"O nosso saque foi menos eficiente em relação ao jogo de ontem (segunda) e isso prejudica um pouco o trabalho do bloqueio. Além disso, não conseguimos controlar o oposto deles (Lasko), que fez 27 pontos, e isso, certamente, foi um ponto decisivo a favor deles", disse Bernardinho, que agora já começa a pensar no confronto da próxima quinta-feira, contra a Rússia, às 4 horas (horário de Brasília), em Kumamoto, na abertura da segunda fase da Copa do Mundo.

"Hoje (terça) poderíamos ter sido mais eficientes. Apesar disso, tivemos chances de fechar o jogo e não conseguimos. Mas isso faz parte do voleibol de alto nível e agora é pensar para frente. Temos uma pedreira enorme daqui a 48 horas, contra a Rússia", reforçou o treinador.

O meio-de-rede Sidão, maior pontuador do Brasil no jogo contra a Itália, com 17 acertos, lamentou o fato de a Itália ter levado a melhor em meio a um jogo instável das duas seleções. "Voleibol é isso. Nós deixamos de sacar um pouco, eles sacaram muito bem no primeiro set e depois caíram um pouco. Acredito que tenha sido nesses momentos de altos e baixos que eles conseguiram fechar a partida", analisou, para depois enfatizar que o time precisa esquecer a derrota e focar a recuperação.

"O campeonato é longo, ainda temos muitos jogos pela frente e, agora, é bola para frente. Ainda temos Rússia e vários outros times muito difíceis e vamos fazer de tudo para conseguir essa classificação", acrescentou.

O líbero Serginho, por sua vez, acredita que o Brasil teve uma boa atuação diante dos italianos, apesar da derrota. "O jogo foi bom. Foi um 3 a 2 bem jogado, que perdemos em detalhes, mas fizemos uma boa partida e o campeonato segue", ressaltou.