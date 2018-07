Betim (MG) será sede do Mundial de Clubes de Vôlei

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira que será o anfitrião do Mundial de Clubes de Vôlei deste ano, a ser realizado pela Federação Internacional (FIVB) em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, entre 15 e 20 de outubro. A equipe Sada/Cruzeiro é a atual campeã sul-americana e foi vice-campeã mundial em 2012.

Criado em 1989, o Mundial de Clubes teve quatro edições na sua primeira fase, três delas na Itália e uma em São Paulo, em 1991. Depois de 17 anos sem ser disputado, o torneio voltou ao calendário em 2009. Desde então foram quatro edições, todas elas em Doha, no Catar.

Em todas as oito edições masculinas o título ficou com equipes italianas. Desde que o torneio voltou a ser realizado, só o Trentino venceu, chegando ao tetracampeonato. No feminino, a competição também saiu de Doha e neste ano acontecerá em Zurique (Suíça).

Para o Mundial, o Cruzeiro, em parceria com as prefeituras de Betim e Contagem, cederá o centro de treinamento e academia. O ginásio poliesportivo do Riacho, em Contagem, onde a equipe manda seus jogos, será disponibilizado como centro de treinamento. Em Betim, o ginásio Divino Braga será a sede das partidas do Mundial de Clubes.

O torneio terá oito times. Além do Cruzeiro, jogarão representantes da Europa, Ásia, África, América do Sul e Norceca, que inclui: América do Norte, América Central e Caribe. As equipes serão divididas em dois grupos de quatro na primeira fase. Os melhores avançam para semifinal. O RJX, campeão da Superliga, será o representante brasileiro no Sul-Americano e deve ficar com uma vaga no Mundial.

Em outubro, o Brasil também vai receber a Copa Intercontinental, embrião de um Mundial de Clubes no basquete. A cidade escolhida também é na região metropolitana de uma capital: Barueri (SP), que receberá duas partidas entre Pinheiros e Olympiakos (Grécia), nos dias 6 e 8 de outubro.