Bicampeã olímpica, Jaqueline anuncia aposentadoria da seleção brasileira de vôlei

A ponteira Jaqueline, de 34 anos, anunciou nesta sexta-feira em sua conta do Instagram a aposentadoria da seleção brasileira de vôlei após 18 anos. Ela encerra seu ciclo como uma das atletas mais vitoriosas do vôlei nacional.

Jaqueline é bicampeã olímpica dos Jogos de Pequim-2008 e Londres-2012. Também foi fundamental nos cinco títulos do Grand Prix, na taça da Copa dos Campeões e nas duas medalhas de prata e uma de bronze do Mundial.

"Após pensar muito, decidi me dedicar neste momento a novos projetos, e à minha família. Quero acompanhar o meu pequeno. Foram 18 anos na seleção brasileira de muito amor e dedicação, que me renderam muitas histórias, alegrias e amizades que levarei para toda a vida. Agradeço a toda equipe e comissão técnica pelos anos de apoio, carinho e profissionalismo. E claro, à torcida brasileira e todos os meus fãs, que sempre me acompanharam. Agradeço a Deus por toda oportunidade e carinho que vocês têm por mim. Tudo que pude fazer eu fiz com muito amor", declarou.

A última participação de Jaqueline pela seleção brasileira foi na Liga das Nações, competição que substituiu o Grand Prix e terminou no dia primeiro. A ponteira foi convocada para função de líbero, mas teve poucas chances de entrar em quadra. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães terminou o torneio em quarto lugar.

O momento da decisão, de certa forma, é surpreendente, porque acontece a apenas pouco mais de dois meses do Campeonato Mundial que será disputado entre 29 de setembro e 20 de outubro no Japão. Na quinta-feira, Zé Roberto anunciou as primeiras convocadas para defender o Brasil.

Jaqueline ficou de fora da lista inicial, que contou com a levantadora Roberta, a oposta Tandara, as centrais Adenízia, Carol e Bia, as ponteiras Gabi, Natália, Amanda, Drussyla e Rosamaria e a líbero Gabiru. Todas disputaram a Liga das Nações.