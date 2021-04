Bicampeã olímpica, Thaisa anuncia aposentadoria da seleção brasileira

A meio de rede Thaisa, eleita a melhor jogadora da Superliga Feminina de vôlei, divulgou uma carta nesta terça-feira na qual abriu mão de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio e anunciou a sua despedida da seleção brasileira.

"Hoje tomei uma das decisões mais difíceis da minha carreira como atleta profissional. Inevitavelmente, todos querem saber se estarei com a seleção brasileira nas próximas competições - inclusive a Olimpíada de Tóquio. Mas, infelizmente, a resposta é não. Hoje, despeço-me da seleção com muita, muita mesmo, dor no peito. São mais de 14 anos dedicados a defender nosso país na seleção adulta", escreveu a atleta.

Bicampeã olímpica, ela atribuiu a decisão aos cuidados com o corpo, após sofrer com lesões. "Os últimos anos foram duros para o meu corpo, convivendo com dores diariamente. Não consigo ajudar ao grupo todo da forma como gosto e entendo que seja necessária. Preciso descansar e respeitar, mais do que tudo, o meu corpo, que é minha ferramenta de trabalho. Pensando na longevidade da minha carreira em clubes, é hora de me recuperar. Conversei com meus médicos e familiares e chegamos a esta conclusão."

A jogadora encarou uma grave lesão no joelho esquerdo em 2017, quando ainda atuava na Turquia. Na época, havia expectativa de que ela não teria mais condições de jogar em alto nível. Mas as últimas temporadas mostraram que Thaisa não perdeu suas qualidades dentro de quadra.

A decisão de deixar a seleção ocorreu um dia depois de a jogadora do Minas Tênis Clube conquistar o título da Superliga ao vencer o Praia Clube. Nas estatísticas da Confederação Brasileira de Vôlei, ela aparece na liderança nos rankings de ataque e bloqueio, além de ser a terceira jogadora que mais marcou pontos de saque na competição. Para ela, o momento especial é resultado de muita dedicação e trabalho árduo de toda a equipe.

"Fiquei muito triste que a temporada passada não acabou por causa da pandemia. Nessa temporada, o meu foco foi continuar a minha evolução e fiquei feliz de ter ajudado o grupo. Procurei liderar o time nos momentos de dificuldade e compartilhar um pouco da minha experiência. Esses prêmios são do grupo porque eu não jogo sozinha. Essa vitória foi do time", disse Thaisa, que ainda relembrou momentos de dificuldade na carreira.

Aos 33 anos, Thaisa tem duas medalhas de ouro olímpicas com a seleção brasileira (Pequim-2008 e Londres-2012) e cinco títulos do Grand Prix (atual Liga das Nações). Ela ainda atuou nos principais clubes do País e tem seis títulos da Superliga por Rio de Janeiro, Osasco e Minas.