MONTES CLAROS - A equipe do BMG/Montes Claros fechou com vitória a primeira rodada do returno da Superliga Masculina de Vôlei derrotando a Medley/Campinas por 3 sets a 1, parciais de 25/15, 22/25, 25/21, 25/22. Com o resultado, a equipe mineira ocupa a nona colocação na tabela com 15 pontos contra 22 do adversário.

A liderança da competição é do Vôlei Futuro, com 28 pontos, seguido da Cimed/Sky e do Sesi, ambos com 25.