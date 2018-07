Brasil abre fase final da Liga Mundial com vitória arrasadora

A seleção brasileira masculina de vôlei começou muito bem a sua participação na fase final da Liga Mundial, realizada na Cracóvia, na Polônia. Nesta quarta-feira, a equipe dirigida por Bernardinho derrotou a Itália por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/20 e 25/19, em duelo válido pelo Grupo K1.

O resultado, especialmente por ter sido uma vitória por 3 a 0, encaminha a classificação da equipe às semifinais, afinal, a chave é disputada por três equipes, com as duas melhores se classificando para a próxima etapa da Liga Mundial.

A classificação pode até ser sacramentada nesta quinta-feira, desde que os Estados Unidos, outra equipe do grupo, supere a Itália. De qualquer forma, o Brasil volta à quadra na sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), para enfrentar os norte-americanos.

O Brasil encerrou a fase de classificação da Liga Mundial com a melhor campanha, com oito vitórias em nove jogos. E nesta quarta, disputou um duelo que envolveu os maiores campeões da Liga Mundial - a seleção brasileira soma nove conquistas, uma a mais do que a equipe italiana.

Bernardinho escalou o Brasil com Bruninho, Wallace, Maurício Souza, Lucão, Lucarelli e Maurício Borges, além do líbero Serginho. E com uma atuação consistente da equipe, o treinador nem realizou mexidas nos três sets da partida, definida em 1 hora e 27 minutos.

Lucarelli, que chegou a ser dúvida para o jogo em razão de uma lombalgia, foi o destaque brasileiro, com 14 pontos, dois a mais do que o Wallace. Já Ivan Zaytsev, com 13 acertos, acabou sendo o principal pontuador da seleção italiana.

O triunfo brasileiro foi definido com alguma facilidade. No primeiro set, após um início equilibrado, em que a equipe foi ao primeiro tempo técnico com a vantagem mínima - 8 a 7 -, a seleção deslanchou, abriu 16/12, depois 21/15 e fechou a parcial em 25/18.

No segundo set, a seleção brasileira foi ainda mais arrasadora, abrindo 16/9, com a defesa se destacando. Na parte final da parcial, a Itália esboçou uma reação, diminuiu o placar para 21/18, mas não conseguiu impedir o triunfo por 25/20.

O Brasil também começou melhor o terceiro set, foi ao primeiro tempo liderando o placar por 8/5, mas viu a Itália chegar a igualá-lo em 12/12. Depois, porém, a equipe se impôs com boa variação das jogadas, abriu 20/15 e fechou a parcial em 25/19 e o jogo em 3 sets a 0, abrindo a fase final da Liga Mundial com uma vitória arrasadora.