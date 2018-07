Brasil abrirá vôlei em Londres contra Turquia e Tunísia

SÃO PAULO - A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou nesta terça-feira a tabela completa da primeira fase dos torneios masculino e feminino da modalidade nos Jogos Olímpicos de Londres. Na semana passada, a entidade havia confirmado os grupos da competição, mas agora o Brasil conheceu a rota que irá traçar na Olimpíada e soube que terá rivais considerados mais fracos em suas estreias. A seleção feminina, atual campeã olímpica, iniciará sua campanha contra a Turquia, em 28 de julho. E, no dia seguinte, o time comandado por Bernardinho começará a busca pelo terceiro ouro da história do País entre os homens contra a Tunísia.

A equipe dirigida por José Roberto Guimarães está no Grupo B do torneio feminino de vôlei dos Jogos Olímpicos e terá pela frente já no seu segundo desafio na capital inglesa a forte seleção dos Estados Unidos, em 30 de julho. Na sequência, o time nacional medirá forças contra Coreia do Sul, no dia 1.º de agosto, antes de encarar a China no dia 3 e fechar a sua participação na primeira fase contra a Sérvia, em 5 de agosto.

A seleção brasileira masculina, assim como a feminina, terá o seu primeiro grande duelo nesta Olimpíada na segunda rodada da primeira fase, na qual jogará contra a Rússia no dia 31 de julho. O time de Bernardinho, por sinal, caiu no "grupo da morte" da competição, o B, pois logo em seguida enfrentará os Estados Unidos, atuais campeões olímpicos, em 2 de agosto, antes de ter pela frente a também forte Sérvia no dia 4, e encerrar a fase inicial contra a Alemanha, dois dias depois.

O torneio de vôlei masculino e feminino dos Jogos de Londres têm o mesmo regulamento, segundo o qual as quatro seleções mais bem colocadas de cada chave se classificarão para as quartas de final. A decisão da medalha de ouro entre as mulheres será em 11 de agosto, enquanto a grande final da competição entre os homens acontecerá no dia seguinte.

Curiosamente, o Brasil fará o último jogo dos dois primeiros dias de disputa do vôlei em Londres. As brasileiras irão encarar a Turquia em duelo previsto para começar às 18 horas (de Brasília) de 28 de julho, enquanto o time masculino estreará contra os tunisianos no mesmo horário do dia seguinte.