Brasil arrasa a Itália e pega os Estados Unidos na final da Liga Mundial

Com uma grande atuação, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Itália por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/23 e 25/20, nesta sábado, em Florença, e garantiu vaga na final de mais uma Liga Mundial. Maior campeão da competição, com nove taças, o Brasil assim se credenciou para lutar neste domingo pelo seu décimo título, naquela que será a sua 14ª decisão no torneio.

O adversário da equipe comandada pelo técnico Bernardinho na final será os Estados Unidos, que horas mais cedo derrotaram o Irã, também com autoridade, com parciais de 25/18, 25/22 e 25/16. O confronto que valerá o título está marcado para começar às 15h30 (de Brasília) deste domingo, logo depois de os italianos enfrentarem os iranianos na decisão do terceiro lugar.

Derrotado pela Rússia na decisão da Liga Mundial do ano passado e também na final olímpica de 2012, o Brasil acabou se garantindo na luta pelo título de uma competição na qual esteve muito próximo da eliminação. Entretanto, com duas vitórias justamente sobre a Itália, também na casa do rival, os brasileiros avançaram à fase final.

Com seis vitórias e seis derrotas no primeiro estágio da competição, o Brasil primeiro superou a Rússia por 3 sets a 1, na última quinta-feira, em sua estreia na fase final. Em seguida, acabou derrotado pelo Irã, também por 3 a 1, no jogo no qual Bernardinho acabou optando por poupar Murilo e Sidão, tendo em vista o fato de que o time nacional já estava classificado por antecipação às semifinais.

O JOGO Confiante depois de ter batido a Itália por duas vezes anteriormente, a seleção brasileira entrou em quadra atuando de maneira avassaladora no primeiro set da partida deste sábado. Sacando com eficiência, já foi para a primeira parada técnica em vantagem de 8 a 3 após um bloqueio de Sidão. Em seguida, continuou atropelando e abriu 11 a 4 em um saque de Lucarelli e depois chegou a abrir 23 a 10, antes de fechar a parcial em 25 a 11 em um ponto de saque de Sidão.

Já o segundo set foi bem mais equilibrado e a Itália, ao aproveitar erros do Brasil, chegou a abrir 9 a 5. Mas, em boa sequência do levantador Bruno no saque, encostou no placar e depois passou à frente em um ponto de Lucarelli. A partir dali, a equipe brasileira voltou a ser dominante e chegou a abrir seis pontos de diferença no 22 a 16. A Itália ainda esboçou uma reação e Bernardinho ficou indignado com um erro da arbitragem na reta final do set em um ataque italiano que não desviou no bloqueio do Brasil e foi para fora, mas logo depois os brasileiros fecharam em 25 a 23.

O terceiro set mais uma vez começou equilibrado, mas o Brasil voltou a deslanchar após um ponto de saque de Sidão e um bloqueio de Lucão, que fez a vantagem no placar ficar em 11 a 8. Pressionada, a Itália não conseguia suportar o forte ritmo brasileiro e ficou cinco pontos atrás (18 a 13) após mais um ace, desta vez de Lucarelli. A partir dali, com a equipe italiana visivelmente abatida, bastou ao Brasil administrar a vantagem. E, em um erro de Zaytsev no saque, o time de Bernardinho fechou a partida em 25 a 20.

Com excelente desempenho no ataque, Lucarelli foi o maior pontuador do jogo deste sábado, com 13 acertos, enquanto Lucão (11) e Wallace e Sidão (10 cada um) vieram logo atrás. O Brasil entrou em quadra neste sábado com Bruno, Wallace, Lucão, Sidão, Murilo e Lucarelli, além do líbero Mário Jr. No decorrer do duelo, Vissotto e Raphael foram acionados por Bernardinho.

Brasil e Estados Unidos nunca se enfrentaram em uma final de Liga Mundial, sendo que os norte-americanos ficaram com o título da competição apenas uma vez, em 2008, quando superaram a Sérvia na final. Depois disso, em 2012, eles caíram diante da Polônia na decisão de 2012.