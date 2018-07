Brasil atropela a Coreia do Sul e ganha a 4ª partida no Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei não tomou conhecimento da Coreia do Sul e atropelou as asiáticas nesta sexta-feira, em São Paulo (SP), chegando à sua quarta vitória no Grand Prix. Com uma grande atuação de Thaisa, o Brasil venceu no Ibirapuera em três sets, com parciais de 25/16, 25/12 e 25/15.

A vitória mantém o Brasil com 100% de aproveitamento após quatro partidas. A equipe do técnico Zé Roberto Guimarães venceu Itália, República Dominicana e China na primeira rodada, na semana passada, na Sardenha (Itália). Só diante das chinesas as brasileiras perderam um set.

Em São Paulo, na segunda rodada, a seleção brasileira faz mais dois jogos. No sábado, encara a Rússia. Depois, domingo, tem pela frente os EUA - as duas partidas são às 10h. Nesta sexta, mais cedo, as norte-americanas venceram as russas por 3 sets a 1.

Diante das coreanas, o jogo só foi equilibrado até o segundo tempo técnico, quando o Brasil vencia por 16 a 13. Depois, a partida foi fácil. Dali até o fim do primeiro set foram só mais três pontos das sul-coreanas, derrotadas em 25/16.

O segundo set foi um passeio, com o Brasil chegando a abrir 14/5 em pouco tempo. Aproveitando reservas como Gabi, Natália e Monique, Zé Roberto viu o terceiro set acabar também de forma rápida, com 25/15.

Diante de um time relativamente baixo, Thaisa sobrou, marcando oito pontos de bloqueio. Só neste fundamento foram 14 pontos do time brasileiro, contra quatro das rivais. Fê Garay mais uma vez foi a maior pontuadora do Brasil, com 15 acertos. Sheilla, até então apagada no Grand Prix, fez 10 pontos.