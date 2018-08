Brasil avança com 3 duplas às quartas em etapa russa do vôlei de praia

O Brasil garantiu nesta sexta-feira a presença de duas duplas femininas e uma masculina nas quartas de final da etapa de Moscou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, de nível quatro estrelas do calendário da modalidade. No torneio envolvendo as mulheres, Ágatha/Duda e Carol Solberg/Maria Elisa venceram os seus respectivos duelos das oitavas de final, enquanto na disputa masculina Alison e André asseguraram um lugar no estágio seguinte da competição realizada na Rússia.

Ágatha e Duda avançaram com um triunfo sobre as norte-americanas Kelley Larsen e Emily Stockman por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 18/21, 21/18 e 15/6, em 41 minutos. Já a parceria de Carol e Maria Elisa derrotou nas oitavas as alemãs Victoria Bieneck e Isabel Schneider, também por 2 a 1, com 21/18, 21/23 e 15/12, em 55 minutos.

Neste sábado, pelas quartas de final, Ágatha e Duda vão encarar as italianas Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, enquanto Carol e Maria Elisa terão pela frente as suíças Nina Betschart e Tanja Huberli. Em caso de triunfos das brasileiras, as parcerias do País medirão forças nas semifinais, também marcadas para este sábado. Já as disputas de bronze e da medalha de ouro serão no domingo.

Outra dupla brasileira que atuou neste sábado em Moscou, Elize Maia e Maria Clara acabaram sendo superadas nas oitavas de final pelas norte-americanas Summer Ross e Sara Hughes por 2 sets a 1, de virada, com 11/21, 21/13, 15/13. Também nas oitavas de final caíram a parceria nacional formada por Ana Patrícia e Carolina Horta. Elas foram eliminadas por April Ross e Klineman, também dos EUA, por duplo 21/18.

MASCULINO

No torneio masculino da etapa de Moscou, Alison e André são os únicos brasileiros que foram às quartas de final nesta sexta-feira, quando ganharam os dois duelos que fizeram no dia. Primeiro, pela repescagem, eles levaram a melhor sobre os canadenses O'Gorman e Saxton por 2 sets a 0 (21/17 e 21/16). Em seguida, eles passaram pelo holandeses Brouwer e Meeuwsen, de virada, com 17/21, 21/18 e 15/10.

Nas quartas de final, neste sábado, Alison e André enfrentarão os poloneses Bryl e Fijalek, enquanto a outra parceria brasileira ainda viva na competição jogará neste sábado em duelo ainda válido pelas oitavas de final.

Eles venciam os russos por 1 set a 0 e tiveram a partida interrompida, por falta de luz natural, quando perdiam a segunda parcial por 17 a 15. Pela regra da competição, o jogo será retomado no início deste sábado, mas com o placar do confronto zerado, o que é no mínimo questionável por anular o que as duplas fizeram no set no dia anterior.

Já os outros brasileiros que atuaram nesta sexta na capital russa acabaram sendo eliminados. Thiago e Álvaro Filho foram superados pelos norte-americanos Kolinske e Evans por 2 sets a 1, com 21/19, 20/22 e 13/15, ainda pela fase de grupos. Já Ricardo e Guto foram batidos na repescagem pelos turcos Giginoglu e Gögtepe por 22/20 e 21/17.

Moscou é palco da oitava etapa de nível quatro estrelas de nove com este mesmo status na temporada de 2018. Desde 2017, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) classifica os torneios de uma a cinco estrelas, de acordo com a premiação e o número de pontos que oferecem. O campeonato na Rússia rende 800 pontos aos campeões, além de uma premiação de cerca de R$ 74 mil.