Brasil avança com 3 duplas às semifinais femininas do vôlei de praia em Viena

O Brasil garantiu nesta sexta-feira a presença de três duplas femininas nas semifinais do Major Series de Viena, etapa de nível cinco estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Com vitórias obtidas nas oitavas e nas quartas de final, Ágatha/Duda, Carol/Maria Elisa e Talita/Taiana avançaram à próxima da competição, sendo que as duas últimas parcerias deste grupo vão medir forças em um dos duelos por vaga na decisão na Áustria.

Já Agatha e Duda terão pela frente na outra semifinal do torneio, neste sábado, as canadenses Sarah Pavan e Melissa, atuais campeãs mundiais. Para ter a chance de encarar as fortes rivais, as brasileiras abriram o dia vencendo as compatriotas Ana Patrícia e Rebecca por 2 sets a 0, com duplo 21/19. Horas depois, nas quartas de final, elas passaram pela dupla alemã formada por Laura Ludwig, atual campeã olímpica, e Meg Kozuch.

"As alemãs jogam muito bem, sabíamos que seria muito difícil, Laura é uma ótima defensora. Temos que pensar a todo momento o que fazer no jogo, qual será o ataque. E isso é cansativo. Estamos muito felizes, mais uma semifinal, mas sempre pensando jogo a jogo, colocando toda nossa energia em cada duelo", disse Agatha ao comemorar os triunfos expressivos desta sexta.

Duda também projetou a partida contra as canadenses. "É um time muito difícil, nós nos enfrentamos muitas vezes nos dois últimos anos. Elas estão em um ritmo muito bom. Temos que estudar bastante os jogos delas, descansar e se preparar bem. Será um grande jogo, vamos fazer nosso melhor, dar nosso 100% dentro de quadra. Isso é o que importa", afirmou.

Outra dupla brasileira em ação nesta sexta-feira, Talita e Taiana derrotaram as chinesas Fan Wang e Xinyi Xia, de virada, com 19/21, 21/16 e 15/11, e nas quartas de final superaram as checas Hermannova e Slukova por duplo 21/16.

Carol e Maria Elisa, por sua vez, venceram nas oitavas de final as holandesas Stubbe e Van Iersel com parciais de 21/16, 19/21 e 15/9 e depois eliminaram as norte-americanas Larsen e Stockman, em outro duelo definido no tie-break, com 21/19, 12/21 e 15/11.

MASCULINO

No naipe masculino da etapa de Viena, os brasileiros Alison e Álvaro Filho avançaram às quartas de final ao vencerem nesta sexta-feira os catarianos Cherif Samba e Ahmed Tijan por 21/19 e 21/15. Já as parcerias nacionais formadas por André/George e Evandro/Bruno Schmidt acabaram sendo despachadas nas oitavas de final.

Os adversários de Alison e Álvaro neste sábado serão os russos Krasilnikov e Stoyanovskiy, que faturaram o título do Campeonato Mundial realizado no mês passado, na Alemanha. "Os russos são os atuais campeões mundiais, ambos com saque pesado, regulares no saque. Estamos trabalhando um passo por vez, um jogo por jogo. Sabemos das dificuldades, estamos fora de casa desde o Campeonato Mundial, no final de julho, então agora vamos pensar somente nos russos, nos prepararmos bem para este duelo", afirmou Álvaro Filho.

Já Evandro e Bruno Schmidt se despediram de Viena ao caírem diante dos poloneses Fijalek e Bryl por 2 sets a 1, com 21/16, 15/21 e 15/12. A missão da dupla de avançar no torneio se tornou improvável depois que Bruno sofreu um estiramento muscular na coxa no tie-break do duelo.

Também eliminados nesta sexta, André Stein e George começaram o dia bem na Áustria, onde derrotaram na repescagem os letões Plavins e Tocs, de virada, com 15/21, 25/23 e 15/13. Nas oitavas de final, porém, foram superados pelos espanhóis Herrera e Gavira, também no tie-break, com 17/21, 21/16 e 15/8.

A competição em Viena rende cerca de R$ 150 mil para os campeões dos naipes masculino e feminino. O evento distribui cerca de R$ 2,3 milhões em premiação aos atletas, além de oferecer pontuação alta para o ranking internacional da modalidade - 1.200 para os times vencedores.