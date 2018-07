Brasil avança com duas duplas às quartas do Finals de vôlei de praia

O Brasil viu duas de suas quatro duplas na disputa avançarem de forma direta às quartas de final do World Tour Finals do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo disputado em Hamburgo, na Alemanha. Nesta quinta-feira, Ágatha/Duda e Evandro/André venceram seus compromissos e confirmaram a classificação no torneio que fecha a temporada da modalidade.

O Finals reúne as oito melhores duplas do ano e mais quatro parcerias convidadas no masculino e no feminino e não prevê eliminação na fase de grupos. Mas a disputa era importante para definir os primeiros colocados de cada chave, que enfrentarão na fase eliminatória os piores de suas chaves.

Em busca do título no feminino, Ágatha e Duda arrancaram bem. Depois de vencerem a estreia na quarta, confirmaram a classificação com o triunfo diante das norte-americanas Fendrick e Ross por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/17. Agora, aguardam a repescagem para conhecerem suas adversárias nas quartas.

"É um belo começo para nós e espero que isso faça a diferença à medida em que o torneio continua, pois evitamos uma partida eliminatória na sexta. Estávamos determinadas a terminar em primeiro no nosso grupo", comentou Ágatha.

No masculino, Evandro e André também avançaram como primeiros colocados de sua chave, apesar da derrota na estreia. Nesta quinta, os campeões mundiais superaram a exibição ruim da quarta e passaram pelos russos Krasilnikov e Liamin por 2 sets a 0, com duplo 21/19, 21/19.

"Não fomos excelentes, mas jogamos bem. Nosso bloqueio foi muito bem, assim como nossa virada de bola, mas a grande diferença para mim foi que eles cometeram alguns erros que normalmente não cometem. De nossa parte, tivemos uma pequena evolução no sistema defensivo, mas ainda podemos melhor mais", considerou Evandro.

As outras duas duplas brasileiras na disputa terão que disputar a repescagem. Álvaro Filho e Saymon perderam duas vezes na quarta e vão pegar na sexta os austríacos Clemens Doppler e Alexander Horst. Larissa e Talita também caíram pela segunda nesta quinta, para as norte-americanas Summer Ross e Brook Sweat por 2 sets a 0 (21/19, 24/22), e pegarão na repescagem as canadenses Brandie Wilkerson e Heather Bansley.