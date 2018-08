Brasil avança com quatro duplas masculinas na etapa de Viena do vôlei de praia

O vôlei de praia do Brasil segue com ótimo desempenho na etapa de Viena, na Áustria, do Circuito Mundial. Nesta sexta-feira, as quatro duplas do País se classificaram às oitavas de final da competição de nível cinco estrelas. Foram quatro vitórias em cinco jogos com Alison/André avançando em primeiro, de forma invicta, enquanto que Evandro/Vitor, Pedro Solberg/Bruno Schmidt e Ricardo/Guto superaram a repescagem.

Alison e André Stein, que tiveram jogo adiado na última quinta-feira por causa da chuva, disputaram a segunda rodada do Grupo F nesta sexta, valendo a liderança e vaga nas oitavas de final. E se deram bem com o triunfo sobre os canadenses Grant O'Gorman e Ben Saxton por 2 sets a 1 (19/21, 21/16 e 15/9).

Eles encaram nas oitavas de final os compatriotas Pedro Solberg/Bruno Schmidt, que passaram pela repescagem nesta sexta-feira e também avançaram. O duelo de duplas brasileiras acontece neste sábado e será o segundo após o final da parceria dos campeões olímpicos.

Alison comentou o início em Viena. "Os canadenses são um time muito bom, erramos no primeiro set, deixamos que abrissem uma vantagem. E para tirar essa diferença é complicado. Nos outros sets, entramos mais concentrados, com a tática certa e erramos menos", disse. "Sabíamos que passaríamos por momentos difíceis neste começo de time, mas agora o mais importante é termos regularidade. André evoluiu muito na defesa, deu para ver isso nos jogos, estamos nos conhecendo, nos entendo. E essas vitórias são boas. Tirar essa pressão também foi muito importante", destacou o bloqueador capixaba.

Pedro Solberg e Bruno Schmidt, que venceram um jogo e perderam outro na última quinta-feira, disputaram a repescagem nesta sexta. E avançaram ao superarem os espanhóis Adrian Gavira e Pablo Herrera por 2 sets a 0 (21/16 e 21/16).

"Estamos superando várias situações adversas, estou tratando lesões e algumas questões físicas. Essa superação é válida, fico feliz pelas vitórias e crescimento. Enfrentamos uma dupla que está jogando um voleibol de alto nível, chegando às finais. E é bacana que o Pedro está sendo muito parceiro, não estou jogando meu melhor e ele tem apoiado. Isso é importante, nos mantêm fortes e unidos. Respeitamos muito Alison e André, estão jogando bem e enfrentar o Brasil é sempre duro, será um jogão para assistir", analisou Bruno Schmidt.

Ricardo e Guto também disputaram a repescagem e avançaram, superando os checos Perusic e Schweiner por 2 sets a 0 (21/14 e 21/19). Eles enfrentarão neste sábado, pelas oitavas de final, os noruegueses Anders Mol e Christian Sorum.

Quem também garantiu vaga foi Evandro e Vitor Felipe. Eles jogaram uma partida pela fase de grupos, adiada da última quinta-feira. Acabaram superados pelos letões Samoilovs e Smedins por 2 sets a 0 (21/16 e 21/19). Poucas horas depois, na repescagem, vitória sobre os poloneses Losiak e Kantor por 2 a 0 (21/18 e 21/18). Nas oitavas de final, encaram os letões Plavins e Tocs.