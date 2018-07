Brasil avança com três duplas femininas em etapa da Polônia no vôlei de praia

Na última etapa do Circuito Mundial antes da realização do Mundial de Vôlei de Praia, o Brasil conseguiu bons resultados nesta quinta-feira na etapa da Polônia, realizada na cidade de Olsztyn, e teve três duplas femininas classificadas à fase eliminatória da competição. Entre os homens, duas vitórias e três derrotas na rodada de estreia.

Larissa e Talita conquistaram dois triunfos no Grupo A e saíram em primeiro lugar da chave, indo direto às oitavas de final. Elas venceram as polonesas Gromadowska e Kociolek, por 2 sets a 1, e as norte-americanas Fendrick e Ross por 2 a 0. Nas oitavas de final, as tricampeãs brasileiras jogam contra as vencedoras do duelo entre as alemãs Borger/Kozuch e Mashkova/Samalikova, do Casaquistão.

Já Ágatha/Duda e Fernanda Berti/Bárbara Seixas conquistaram uma vitória e uma derrota nos Grupos D e F, respectivamente, e assim terão que disputar a repescagem. Ágatha e Duda encaram as finlandesas Taru Lahti e Riikka Lehtonen, enquanto que Fernanda Berti e Bárbara Seixas jogam contra as argentinas Ana Gallay e Georgina Klug.

Se vencerem na repescagem, Ágatha/Duda encaram as polonesas Gruszczynska/Kolosinska; já Fernanda Berti e Bárbara Seixas, se avançarem, duelarão contra as suíças Joana Heidrich e Anouk Vergé-Dépré nas oitavas de final da competição polonesa.

Entre os homens, o Brasil começou com duas vitórias - de Alison/Bruno Schmidt e Pedro Solberg/Guto. Por terem vencido na estreia, eles disputam o primeiro lugar da chave nesta sexta-feira, podendo avançar direto às oitavas de final do torneio. Os brasileiros campeões olímpicos encaram os poloneses Fijalek/Bryl, enquanto que Pedro Solberg/Guto joga contra Hyden/Dohertt, dos Estados Unidos.

Já Álvaro Filho/Saymon, Evandro/André Stein e Vitor Felipe/George, que perderam na primeira partida, disputarão o jogo valendo a terceira colocação da chave. Com isso, automaticamente terão que disputar a repescagem, sem chances de avançarem em primeiro.