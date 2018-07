Brasil bate a Alemanha e se garante na fase final do Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei nem precisou entrar em ação na última semana da fase de classificação do Grand Prix para se garantir nas finais da competição. A vaga antecipada foi assegurada neste domingo, quando a equipe dirigida por José Roberto Guimarães derrotou a Alemanha por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/22 e 26/24.

Com a vitória no último jogo da equipe no Grupo D, disputado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, o Brasil manteve 100% de aproveitamento, chegou aos 18 pontos e garantiu a passagem para as finais, que terão outros cinco participantes. Outros dois já estão garantidos: o anfitrião Estados Unidos e a China, que também soma 18 pontos.

Os destaques do Brasil na vitória deste domingo foram Jaqueline, com 13 pontos, e Joycinha, com 12. Mas a maior pontuadora do duelo foi uma alemã, Maren Brinker, com 20 acertos, insuficiente, porém, para evitar o tropeço da sua equipe.

O Brasil, no entanto, parecia que ia ser derrotado no primeiro set, pois a Alemanha chegou a abrir 19/13. Zé Roberto resolveu mudar o time, apostou em Jaqueline, que fez cinco pontos na reta final da parcial, que acabou sendo vencido por 26/24.

Zé Roberto, então, manteve Jaqueline no segundo set. E ela voltou a corresponder marcando seis pontos na parcial, em que o Brasil chegou a abrir 12/6. As alemãs esboçaram uma reação no final, mas foi a seleção que voltou a vencer, dessa vez por 25/22.

No terceiro set, o Brasil voltou a oscilar, desperdiçando uma vantagem que chegou a ser de sete pontos - 15/8 - e permitindo o empate da Alemanha em 23/23. O bloqueio brasileiro, porém, fez a diferença, com oito pontos na parcial, que acabou sendo vencida por 26/24.

Após superar Bélgica, Tailândia e Alemanha em São Paulo, o Brasil segue para Catânia, na Itália, onde vai enfrentar as donas da casa, a Rússia e novamente as belgas, nos dias 17, 18 e 19. Já a fase final está marcada para o período entre 22 e 26 de julho, em Omaha, nos Estados Unidos. O Brasil vai dividir as suas atenções entre o Grand Prix e a participação nos Jogos Pan-Americanos em Toronto.