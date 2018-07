Brasil bate Argentina e ainda sonha com vaga olímpica

TÓQUIO - A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/19 e 25/9, nesta quarta-feira, em Tóquio, e com isso manteve a esperança de obter a vaga olímpica na Copa do Mundo realizada no Japão. O resultado fez o Brasil, sexto colocado, a chegar aos 15 pontos na competição que garante três vagas nos Jogos de Londres, em 2012.

Depois de superar as argentinas com facilidade, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães voltará a jogar na capital japonesa nesta quinta-feira, às 4 horas (horário de Brasília), contra a Argélia, em seu penúltimo confronto na competição. E mais uma vez as brasileiras terão a obrigação de somar mais três pontos para manterem suas remotas chances de conquistar a vaga olímpica.

O JOGO

Depois de amargar derrotas para Itália e Japão, o Brasil voltou à quadra nesta quarta-feira com uma formação diferente. Mari e Fabíola, que não vinham bem na Copa do Mundo, deram lugar a Dani Lins e Sassá. Mesmo assim, as brasileiras sofreram no início para confirmar favoritismo e abrir maior vantagem sobre o frágil rival, que figura apenas no nono lugar na competição.

Depois de ir para a primeira parada técnica vencendo por 8 a 6, após um ponto de bloqueio, o Brasil só conseguiu deslanchar no placar na parte final do set, ajudado também pelos seguidos erros das argentinas. Em um deles, o time nacional fechou a parcial em 25 a 20. Sheilla, com seis pontos de ataque, foi o grande destaque das brasileiras no set.

O segundo set começou de forma mais tranquila para as brasileiras, que logo abriram 5 a 1 depois de uma boa sequência de saques da central Thaisa. Mais tarde, após bom ataque de Sassá na diagonal, o Brasil fez 13 a 9. As argentinas ainda esboçaram uma reação no final do set, mas não conseguiram evitar a derrota por 25 a 19 na parcial.

Já o terceiro set foi totalmente dominado pelas brasileiras, que na segunda parada técnica ostentavam uma vantagem de dez pontos (16 a 6). Com isso, Zé Roberto aproveitou para dar novas chances a Fabíola e Tandara no time, que administrou a larga diferença no placar e fechou o jogo em 25 a 9.

Agora, as brasileiras somam seis vitórias e três derrotas na Copa do Mundo, que contou com outras cinco partidas nesta quarta-feira. Em uma delas, a líder Itália derrotou a Alemanha por 3 sets a 2 e chegou aos 25 pontos. Já os Estados Unidos venceram a China, também por 3 a 2, e ficaram com 23 pontos na vice-liderança. As chinesas, com 20, estão no terceiro lugar, enquanto as alemãs, com 19, aparecem em quarto. O Japão, motivado após superar o Brasil na rodada anterior, repetiu o placar de 3 sets a 0 sobre o Quênia e também chegou aos 19 pontos, quatro à frente das brasileiras. Também nesta quarta, a República Dominicana venceu a Sérvia por 3 sets a 2, enquanto a Coreia do Sul superou a Argélia por 3 a 0.