Brasil bate Argentina e mantém 100% na Liga Mundial

MENDOZA - A seleção brasileira masculina de vôlei contou com uma virada empolgante no segundo set para vencer a Argentina pelo segundo dia seguido, mantendo os 100% de aproveitamento após quatro jogos na Liga Mundial. Neste sábado, o triunfo do time de Bernardinho veio novamente em três sets, parciais de 25/21, 27/25, 25/13.

Mas o Brasil não teve só boas notícias em Mendoza. Durante o terceiro set, Isac deixou a quadra desesperado, apontando uma fratura exposta no dedo mindinho da sua mão direita. A CBV informou que o central de 22 anos, substituto de Lucão, foi levado para o hospital ainda durante a partida.

Além de Lucão, que reclamava de dores na região abdominal antes da partida, também não entrou em quadra em Mendoza o ponteiro Lucarelli, que sentiu a coxa. Os dois foram poupados, mas não preocupam para o restante da Liga Mundial.

Depois de vencer o primeiro set por 25/21, o Brasil chegou a ver a Argentina abrir 24 a 21 no segundo. Mas foi atrás do placar, conseguiu o empate e a virada para fechar a parcial em 27/25. Com os argentinos abalados, o terceiro set foi tranquilo, com vitória por 25/13.