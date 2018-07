Brasil bate Canadá de virada e fatura terceira vitória na Liga Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu o Canadá por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 23/25, 25/20, 25/22 e 25/23, nesta sexta-feira, em Varna, na Bulgária, em seu primeiro desafio na segunda semana de disputas da Liga Mundial de 2017.

Assim, o time nacional acumulou a sua terceira vitória em quatro partidas até aqui nesta edição da competição. Antes de bater os canadenses, o Brasil abriu o torneio sendo derrotado pela Polônia por 3 sets a 2, mas em seguida acumulou triunfos por 3 a 1 sobre Irã e Itália, em três partidas realizadas na cidade italiana de Pesaro.

Já classificado para a fase final da Liga Mundial por antecipação pelo fato de ser país-sede deste estágio do torneio, que será realizado na Arena da Baixada, em Curitiba, entre os dias 4 e 8 de julho, o time comandando pelo técnico Renan Dal Zotto assim manteve o embalo para encarar a Polônia neste sábado, às 10h40 (de Brasília), novamente no Palace of Culture and Sports, em Varna.

O resultado fez o Brasil somar três pontos e sair na frente no Grupo E desta fase da Liga Mundial, na qual a equipe nacional também irá encarar a Bulgária neste final de semana, no domingo, às 14h40 (de Brasília), no fechamento desta segunda semana de disputas da competição. O triunfo também levou o País ao topo provisório da classificação geral do torneio, com dez pontos, ultrapassando França e Sérvia, que possuem nove pontos cada uma após obterem três vitórias em seus três primeiros jogos.

Nesta sexta-feira, o oposto Renan, que fez o ponto final que garantiu a vitória do Brasil com um ataque na diagonal, também fechou a partida como maior pontuador da seleção brasileira, com 19 acertos, enquanto o central Lucão veio logo atrás, com 17.

John Gordon Perrin, pelo Canadá, foi o maior pontuador do jogo, com 20 ao total, mas a equipe nacional fez prevalecer a sua melhor atuação coletiva, que ainda teve Maurício Souza e Lucarelli contabilizando 11 pontos cada um, para fechar o duelo em 3 sets a 1.

Após as partidas contra poloneses e búlgaros nos dois próximos dias, o Brasil partirá em seguida para uma terceira semana de disputas da Liga Mundial em Córdoba, na Argentina, onde voltará a ter a Bulgária pela frente no dia 16, pegará os anfitriões argentinos no dia 17 e a Sérvia no dia 18.