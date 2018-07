Brasil bate Casaquistão e está nas finais do Grand Prix

ALMATY - A seleção brasileira feminina de vôlei está classificada para a fase final do Grand Prix. Na luta pelo seu nono título da competição, a equipe avançou neste domingo e derrotou o Casaquistão por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/16 e 25/10, em 1 hora e 9 minutos, em Almaty, no seu último jogo no Grupo K.

Com isso, o Brasil terminou a fase de classificação do Grand Prix com 23 pontos, garantidos com oito vitórias e apenas uma derrota, sofrida para a Bulgária. As outras seleções que avançaram foram China, Sérvia, Estados Unidos, Itália e o Japão, que ficou em sexto lugar, mas já estava garantido por ser o país-sede das finais, marcadas para a cidade de Sapporo, entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro.

O JOGO

Neste domingo, o Brasil começou o duelo com o Casaquistão com Dani Lins, Monique, Fernanda Garay, Gabi, Thaisa e Fabiana, além da líbero Fabi. Michelle, Claudinha, Sheilla, Adenízia e Priscila Daroit entraram durante o jogo. Thaisa foi a principal pontuadora da partida, com 17. Jarlagassova foi o principal destaque do Casaquistão, com 11 pontos.

A seleção da casa começou melhor a partida e chegou a abrir três pontos de vantagem (7/4). O Brasil, porém, conseguiu a virada antes mesmo do primeiro tempo técnico para 8/7. Com as boas atuações das centrais Thaisa e Fabiana, as brasileiras fecharam o set por 25/17 em um ataque de Sheilla.

Com Sheilla já como titular desde o início, no lugar de Monique, o Brasil largou bem no segundo set e abriu 8/4. As casaques chegaram a diminuir a vantagem para um ponto (14/13), mas logo a seleção brasileira deslanchou, com uma boa sequência de Adenízia no saque, fazendo 19/14. Assim, fechou a parcial em 25/16, com um bloqueio de Thaisa.

O terceiro set foi o mais fácil para o Brasil, que chegou a vencer por 11/0. Assim, sem qualquer dificuldade, as brasileira fecharam a parcial em 25/10, com um ataque de Priscila Daroit, e o jogo em 3 sets a 0.