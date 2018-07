Brasil bate Cuba e avança com campanha 100% no Mundial

A seleção brasileira de vôlei vai levar uma campanha perfeita para a segunda fase do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei. Neste domingo, em Katowice (Polônia), no último jogo da primeira fase, o time de Bernardinho sofreu com Rapha como levantador, melhorou muito com Bruno e venceu Cuba por 3 sets a 1, parciais de 22/25, 25/23, 25/18 e 25/17.

Neste domingo, o Brasil conseguiu um ponto extra graças à vitória da Alemanha sobre a Coreia do Sul, por 3 a 0. Com esse resultado, os coreanos foram eliminados e a vitória do Brasil por 3 a 2 sobre os asiáticos, sábado, descartada para a segunda fase. Valem, assim, apenas as vitórias sobre Alemanha, Cuba e Finlândia, que dão nove pontos ao Brasil.

Na segunda fase, os integrantes dos Grupo B e C formam uma nova chave. O Brasil vai entrar em quadra diante de Rússia, Canadá, Bulgária e China, que também levam os resultados da primeira fase. Os três melhores dentre os oito times avançam para a terceira fase, que terá dois triangulares.

[

O JOGO

Com dores na mão desde o jogo contra a Tunísia, Bruno foi poupado mais uma vez por Bernardinho. Com Rapha levantando, o Brasil foi dominado por Cuba no primeiro set. Quase não ficou na frente do placar e viu o rival fechar em 25/22.

No segundo set, os cubanos chegaram a abrir 11/7. Foi quando Bernardinho decidiu pela inversão 5-1, com Bruno e Lipe nos lugares de Wallace e Rapha. Com seu capitão em quadra, o Brasil foi outro. O time ganhou dinamismo, passou a bloquear melhorar e mostrar mais segurança nas ações. Logo passou à frente para fechar o set em 25/23.

Nos dois sets seguintes, o Brasil finalmente mostrou por que é candidato forte ao tetracampeonato consecutivo. Fechou o terceiro set em 25/18 e o quarto em 25/17.