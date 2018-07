Brasil bate Porto Rico na estreia pela Liga Mundial O Brasil teve pouco trabalho para estrear com vitória na Liga Mundial de vôlei. Nesta sexta-feira, em San Juan, passou com tranquilidade por Porto Rico por 3 sets a 0 - parciais de 25/15, 25/19 e 25/16. Com o resultado positivo, a seleção masculina inicia bem a campanha rumo ao 10.º título da competição. No Grupo A, divide a liderança com a Polônia, que mais cedo havia superado os Estados Unidos tambékm por 3 a 0. Os dois melhores de cada chave se classificam para as finais.