Brasil cai em chave fácil na Liga Mundial 2012

SÃO PAULO - O Brasil pegou uma chave relativamente fácil na Liga Mundial de 2012. A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou ontem a divisão dos grupos e o formato da competição, que deverá ter a fase de classificação de 18 de maio a 1º de julho deste ano com 16 equipes e a fase final de 4 a 8 de julho em Sofia, na Bulgária, com os seis melhores classificados.

A competição sofreu mudanças por causa dos eventos qualificatórios para Olimpíada de Londres. Cada chave terá quatro países e cada um vai receber os outros adversários em um fim de semana.

O Brasil, que já está classificado para os Jogos na Inglaterra, está no grupo B da competição com Polônia, Canadá e Finlândia. O grupo A será formado por Rússia, Sérvia, Japão e Cuba. O C será composto por Itália, Estados Unidos, França e Coreia do Sul e o D por Alemanha, Argentina, Portugal e Bulgária.