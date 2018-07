Brasil cai para dominicanas e disputará 3º lugar na Copa Pan-Americana de Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei caiu nas semifinais da Copa Pan-Americana, na noite da última sexta-feira, ao perder para a República Dominicana, em Santo Domingo. Na casa do adversário, o time B do Brasil não foi páreo diante das dominicanas e acabou batido por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/12 e 25/23.

A seleção entrou na disputa com um elenco alternativo, uma vez que as principais jogadoras do País haviam acabado de jogar a Liga das Nações. Trata-se de uma equipe repleta de jovens e reforçada pela levantadora Dani Lins e a central Thaísa, que recuperam o ritmo após período afastadas da quadra.

Na sexta, o técnico Wagão levou o Brasil à quadra com: Dani Lins, Bruna, Maira, Fernanda Tomé, Thaisa e Fran, além da líbero Tássia. Depois, entraram: Claudinha, Lorenne, Mara, Edinara e Natinha. Bruna foi a maior pontuadora do Brasil, com 10 pontos, mas Martínez marcou 23 e levou a República Dominicana à vitória.

Na primeira fase, o Brasil havia batido México, Colômbia e Argentina. Agora, disputará a terceira colocação com o Canadá, ainda neste sábado, às 17 horas (de Brasília). Já a República Dominicana fará a final do torneio com os Estados Unidos.