Brasil celebra evolução após vitória na Liga Mundial

MENDOZA - Apesar dos dois triunfos sobre a Polônia na primeira rodada da Liga Mundial, os jogadores da seleção brasileira de vôlei não estavam plenamente satisfeitos com o desempenho da equipe. Alguns erros incomodavam, o que não aconteceu na última sexta-feira, quando o Brasil passou com certa facilidade pela Argentina por 3 sets a 0 (25/20, 25/21 e 25/15), pela segunda rodada, em Mendoza.

"Nos primeiros jogos contra a Polônia erramos bastante e treinamos muito nessa semana para corrigir esses erros. Ainda cometemos alguns, mas conseguimos diminuir bem em relação ao primeiro final de semana. Contra a Argentina, fomos consistentes do início ao fim e essa vitória por 3 a 0 foi muito importante", declarou o central Éder.

Para o levantador e capitão da seleção, Bruninho, a diferença foi na recepção. "Passamos muito bem. A recepção realmente ajudou muito e isso facilitou o meu trabalho e do William como levantadores. Também fomos bem no ataque. Tirando alguns erros de saque no primeiro e segundo sets, fizemos uma boa partida. Todos os fundamentos funcionaram legais."

O próprio jogador, no entanto, admitiu que alguns pequenos pontos ainda podem ser aprimorados para o segundo confronto diante dos argentinos, que acontece já neste sábado, às 20h30, novamente em Mendoza.

"Acredito que o nosso contra-ataque poderia ter sido um pouco melhor e precisamos aprimorar esse ponto. Mas foi uma importante vitória. Agora vamos trabalhar ainda mais para jogo de amanhã (sábado) para conseguirmos a segunda vitória e sairmos daqui com mais três pontos", comentou.