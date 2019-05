Brasil classifica 5 duplas às oitavas de final em etapa checa do vôlei de praia

O Brasil avançou com cinco duplas às oitavas de final da etapa de Ostrava, na República Checa, que é de nível quatro estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. No feminino, foram nove jogos e sete vitórias nesta quinta-feira, com Ana Patrícia/Rebecca, Carol Solberg/Maria Elisa e Fernanda Berti/Bárbara Seixas saindo em primeiro de seus respectivos grupos e garantindo um lugar na próxima fase. Na chave masculina, Alison/Álvaro Filho e Evandro/Bruno Schmidt venceram duas vezes e asseguraram vaga.

Carol Solberg e Maria Elisa começaram o torneio superando a atual campeã olímpica e mundial, Laura Ludwig, e sua nova parceira, Meg Kozuch, da Alemanha, por 2 sets a 1 (21/15, 16/21 e 15/9). Horas depois, em duelo contra as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, mais uma vitória, desta vez por 2 a 0 (21/18 e 21/19).

Ana Patrícia e Rebecca passaram pelas checas Kubickova/Kvapilova na estreia: 2 sets a 0 (21/14 e 21/16). Na segunda rodada, valendo a liderança do Grupo C, triunfo sobre as norte-americanas Kelly Claes e Sarah Sponcil de virada - com parciais de 19/21, 21/14, 15/8.

No grupo com duas equipes brasileiras, Ágatha/Duda e Fernanda/Bárbara Seixas largaram com vitórias na primeira rodada. Ágatha e Duda superaram as austríacas Plesiutschnig/Schutzenhofer por 2 sets a 0 (21/19 e 21/16). Já Fernanda e Bárbara derrotaram as alemãs Bieneck/Schneider por 2 a 0 (21/14 e 21/18). Horas depois, as compatriotas se enfrentaram valendo a liderança da chave E, com triunfo de Fernanda/Bárbara por 2 a 1 (20/22, 21/19 e 15/11).

Ágatha/Duda terá que disputar a repescagem nesta sexta-feira para ir às oitavas de final. Já Talita/Taiana perderam na estreia e disputaram somente um jogo nesta quinta, precisando de vitória nesta sexta para seguirem à repescagem.

MASCULINO

Alison/Álvaro Filho e Evandro/Bruno Schmidt venceram duas vezes nesta quinta-feira e garantiram vaga nas oitavas de final. Pedro Solberg e Vitor Felipe tiveram uma vitória e uma derrota no início de competição e jogarão a repescagem do torneio. Já André Stein e George, que perderam na estreia da fase de grupos jogam o segundo jogo da chave nesta sexta - eles precisam vencer uma dupla alemã para se classificarem à repescagem.

Pelo Grupo D, o primeiro confronto já colocou duas duplas brasileiras frente a frente. Alison e Álvaro Filho superaram André Stein e George de virada - com parciais de 17/21, 21/15 e 15/10. Horas depois, o campeão olímpico e o medalhista pan-americano superaram os catarianos Samba e Tijan no set de desempate -parciais de 21/19, 18/21 e 15/9.

Evandro e Bruno Schmidt superaram na estreia do torneio os austríacos Robin Seidl e Philipp Waller de virada - com parciais de 17/21, 21/12 e 15/12. A partida valendo a liderança do Grupo G foi contra os chineses Peng Gao e Yang Li, com mais um triunfo da dupla brasileira: 2 sets a 0 (21/19 e 21/19).

Ostrava é o terceiro torneio do nível quatro estrelas em três semanas. O primeiro aconteceu em Itapema, em Santa Catarina, e na sequência veio a etapa de Jinjiang, na China. A etapa na República Checa conta pontos para a corrida olímpica brasileira para os Jogos de Tóquio-2020, no Japão.