Brasil classifica mais duas duplas no vôlei de praia

O Brasil conseguiu classificar mais duas duplas para a chave feminina da primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que começa nesta quarta-feira, em Brasília. Lili/Luana e Izabel/Luiza Amélia passaram pelo qualifying nesta terça e se juntaram às quatro parcerias brasileiras já previamente classificadas: Juliana/Larissa, Talita/Maria Elisa, Ângela/Val e Maria Clara/Carolina.

No qualifying disputado nesta terça-feira, Lili e Luana venceram os dois jogos que fizeram e conseguiram a classificação. Enquanto isso, Izabel e Luiza Amélia precisaram de três vitórias para confirmar a vaga. Já a outra dupla brasileira na disputa, Raquel e Ágatha, não teve a mesma sorte e acabou sendo eliminada na estreia.

Assim, das 32 duplas que estão na chave principal do torneio, seis são brasileiras. Além das próprias representantes do Brasil, outras candidatas ao título na etapa de Brasília são as norte-americanas Misty May/Nicole Branagh e Jennifer Kessy/April Ross, as chinesas Chen Xue/Zhang Xi e as alemãs Sara Goller/Laura Ludwing.

"A cada ano construímos uma página da nossa história, então vamos começar uma nova agora. Estou com uma expectativa muito boa. Acho que temos muito pela frente para conquistar. As duplas de China e Estados Unidos são as nossas principais adversárias", disse Larissa, que, ao lado da parceira Juliana, tem quatro títulos do Circuito Mundial.

HOMENS

No masculino, aconteceram nesta terça-feira os jogos do "country-cota", que definiram quais duplas brasileiras disputarão o qualifying nesta quarta. Franco/Jan, Márcio/Billy e Benjamin/Bruno Schmidt conseguiram a classificação, enquanto Moisés/Ferramenta, Bruno/Fernandão, Rodrigo Saunders/Fabiano e Juca/Zé Írio foram eliminados.

Assim, Franco/Jan, Márcio/Billy e Benjamin/Bruno Schmidt disputam nesta quarta-feira a vaga para entrar na chave principal da etapa de Brasília, que, no caso do masculino, começa apenas na quinta. Por enquanto, o Brasil já tem quatro duplas garantidas: Alison/Emanuel, Ricardo/Pedro Solberg, Fábio Luiz/Harley e Thiago/Pedro Cunha.