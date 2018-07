Brasil coloca 3 duplas nas quartas do vôlei de praia em Haia

O Brasil fez bonito na chave feminina da etapa de Haia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia nesta sexta-feira. Nas areias holandesas, três das quatro duplas do País que disputam a competição garantiram vaga nas quartas de final: Ágatha/Duda, Larissa/Talita e Maria Elisa/Carol Solberg. Somente Bárbara Seixas e Fernanda Berti acabaram eliminadas.

Das duplas classificadas, destaque para Maria Elisa e Carol Solberg. Vindas do qualifying, elas seguem invictas e, por isso, disputaram um jogo a menos. Após duas vitórias na quinta, venceram nesta sexta pelas oitavas de final as holandesas Meppelink e Keizer, por 2 sets a 1, com parciais de 19/21, 21/14 e 17/15.

As outras três parcerias do País precisaram atuar duas vezes nesta sexta, já que perderam uma partida na quinta e estavam na repescagem, da qual todas passaram. Ágatha e Duda eliminaram as holandesas Flier e Van Iersel, Larissa e Talita bateram as russas Birlova e Motrich, e Bárbara Seixas e Fernanda Berti derrotaram as belgas Mouha e Gielen.

Pelas oitavas, Ágatha e Duda passaram pelas suíças Betschart e Hüberli por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/16. Já Larissa e Talita eliminaram as alemãs Bieneck e Schneider por 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/19 e 15/13. Agora, estas duas duplas brasileiras se enfrentarão nas quartas de final.

Por outro lado, Bárbara Seixas e Fernanda Berti se despedem mais cedo depois de serem derrotadas nas oitavas de final. Elas perderam para as norte-americanas Sweat e Summer por 2 sets a 1, com parciais de 22/24, 22/20 e 15/10.

MASCULINO

A chave masculina viveu nesta sexta o último dia da fase de grupos e a repescagem. E mesmo que por caminhos diferentes, as quatro duplas brasileiras na disputa garantiram vaga nas oitavas de final: André/Evandro, Álvaro Filho/Saymon, George/Vítor Felipe e Pedro Solberg/Guto.

André e Evandro avançaram de forma direta após vencerem os suíços Beeler e Krattiger por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 19/21 e 15/11. Assim como Álvaro Filho e Saymon, que passaram pelos mexicanos Virgen e Ontiveros em três sets: 18/21, 21/17 e 15/9.

As outras duplas brasileiras tiveram uma vitória e uma derrota na fase de grupos e, por isso, precisaram ir à repescagem. Nela, George e Vítor Felipe passaram pelos australianos McHugh e Schumann por 2 a 0, com duplo 21/18. Já Pedro Solberg e Guto bateram os poloneses Fijalek e Bryl, por 2 sets a 0: 24/22 e 23/21.