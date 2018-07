Brasil começa bem etapa croata do vôlei de praia em dia marcado por tempestade

Os brasileiros tiveram um bom início de trajetória no Major de Porec, na Croácia, uma das etapas mais importantes da temporada de 2017 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta quarta-feira foram nove vitórias em 13 partidas envolvendo as duplas representantes do País, entre as chaves masculina e feminina.

Apesar do bom início brasileiro, o dia foi marcado mesmo pela tempestade que caiu na cidade croata. Por conta das fortes chuvas em Porec, algumas partidas precisaram ser adiadas, incluindo uma envolvendo um conjunto do Brasil. Por isso, Álvaro e Saymon vão estrear somente nesta quinta-feira.

Na chave masculina, aliás, duas duplas brasileiras estrearam com vitória. Os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt passaram pelos alemães Armin Dollinger e Jonathan Erdmann por 2 sets a 0, com parciais de 21/19, 21/16, e tentam garantir a classificação à próxima fase com a ponta do Grupo E na quinta-feira.

A mesma situação vivem Pedro Solberg e Guto, que bateram os australianos Christopher McHugh e Damien Schumann por 2 sets a 0, com duplo 21/18 no Grupo H. Já Evandro e André Stein foram superados por Martin Ermacora e Moritz Pristauz-Telsnigg, também da Austrália, em dois sets (21/17 e 22/20), mas seguem vivos na disputa.

Já na chave feminina, cada uma das cinco duplas brasileiras atuou duas vezes. Os destaques ficaram por conta de Fernanda Berti/Bárbara Seixas e Larissa/Talita, que venceram seus dois confrontos e encaminharam a classificação para a próxima fase.

Fernanda Berti e Bárbara Seixas passaram por 2 sets a 0 pelas italianas Menegatti e Perry (21/14 e 21/11) e pelas alemãs Glenzke e Grossner (21/18 e 23/21). Já Larissa e Talita fizeram 2 a 0 nas croatas Dina Becic e Sara Radanovic (21/16 e 21/13) e 2 a 1 nas alemãs Bieneck e Schneider por (21/19, 16/21 e 15/12).

As outras três duplas na disputa encerraram o primeiro dia com uma vitória e uma derrota e precisam vencer a partida restante nesta quinta para avançar à próxima fase. Ágatha e Duda superaram as holandesas Nummerdor-Flier e Van Iersel por 2 sets a 0 (21/15 e 21/17), mas acabaram batidas pelas norte-americanas Fendrick e Carico também em dois sets (22/20 e 21/19).

Elize Maia/Taiana e Josi/Lili ficaram frente a frente logo na estreia. A vitória por 2 sets a 0 (21/16 e 21/15) foi de Elize Maia e Taiana, mas elas tropeçaram na sequência contra as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes no tie-break (21/15, 21/23 e 15/9). Já Josi e Lili mantiveram as chances vivas ao passarem pelas holandesas Sinnema e Stubbe também em três sets (19/21, 21/18 e 17/15).