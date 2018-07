Brasil conhece adversários da Liga Mundial de 2011

Em busca de seu 10º título na Liga Mundial, a seleção brasileira masculina de vôlei conheceu nesta segunda-feira quem serão seus adversários na próxima edição do torneio. Em sorteio realizado pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), ficou definido que o Brasil fará parte do Grupo A, ao lado de Estados Unidos, Porto Rico e Polônia.

Pelo sorteio realizado nesta segunda-feira, Rússia, Bulgária, Alemanha e Japão irão formar o Grupo B da Liga Mundial de 2011. No C, estarão Sérvia, Argentina, Finlândia e Egito. E o D contará com Cuba, Itália, França e Coreia do Sul. A disputa do torneio começa no dia 27 de maio, enquanto a fase final será entre 6 e 10 de julho, na Polônia.

Na próxima edição, haverá uma mudança nas regras. Os dois primeiros colocados de cada grupo passam a garantir classificação para a fase final - se a anfitriã Polônia não estiver entre eles, fica com o posto do pior segundo colocado -, quando as oito seleções serão divididas em duas chaves. Aí, as duas melhores de cada avançam para as semifinais.

Mas, independente da fórmula de disputa e das seleções participantes, todos os países entram na Liga Mundial de 2011 com o objetivo de tentar acabar com o domínio brasileiro. Maior campeão da história do torneio, o Brasil venceu oito das últimas 10 edições, inclusive as duas que tiveram a fase final disputada na Polônia, em 2001 e 2007.