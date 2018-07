Brasil decepciona e leva 3 a 0 da Tailândia no Grand Prix

Depois de uma poderosa revanche contra a Sérvia na sexta-feira, a seleção brasileira feminina de vôlei decepcionou na madrugada deste sábado ao ser batida pela Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/21 e 29/27. Foi a primeira derrota da história das brasileiras para as tailandesas na competição.

Praticamente irreconhecível em comparação ao jogo de sexta, a seleção se mostrou confusa em quadra, na cidade japonesa de Sendai, e acabou se tornando alvo fácil da jovem equipe da Tailândia.

O técnico José Roberto Guimarães escalou a equipe neste sábado com apenas uma mudança em relação ao primeiro jogo em solo japonês. Ele deu chance a Rosamaria, no lugar de Drussyla. Tandara foi a maior pontuadora da seleção, com 16 acertos. Drussyla, que começou o jogo no banco de reservas, foi a segunda maior pontuadora, com 8.

Ao longo do jogo, o treinador colocou em quadra Amanda, Monique, Naiane, Carol e Drussyla. Titular na sexta e reserva neste sábado, Drussyla foi justamente a maior pontuadora do jogo. Ele marcou quatro pontos, o que deixa evidente o fraco rendimento brasileiro no ataque neste segundo jogo em Sendai.

As tailandeses começaram melhor e chegaram a liderar o set inicial com vantagem de três pontos. Tentando iniciar reação, o Brasil até empatou em 21/21, mas as rivais foram melhores nos pontos finais e fecharam a parcial.

O segundo set foi mais tranquilo para a Tailândia, que liderou por até seis pontos. A vantagem da equipe adversária deixou o time brasileiro perdido em quadra. No terceiro set, então, as comandadas de Zé Roberto foram para cima. Mas abusaram dos erros e facilitaram a vida da Tailândia, liderada por Pleumjit Thinkaow e Ajcharaporn Kongyot, ambas com 10 pontos.

A seleção volta à quadra neste domingo, à 1h15 (horário de Brasília), para enfrentar o anfitrião Japão, em seu terceiro e último jogo desta semana do Grand Prix, em Sendai. Depois, na semana seguinte, jogará em Cuiabá contra Bélgica, Holanda e Estados Unidos.