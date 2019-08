Brasil derrota Equador na estreia do Sul-Americano de Vôlei Feminino

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Equador, por 3 sets a 0, com parciais de 25/8, 25/9 e 25/10, em Cajamarca, no Peru, na primeira rodada do Sul-Americano. As brasileiras, que lutam pelo 21º título da competição, que será disputada até domingo, voltam à quadra nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), contra a Venezuela. Na sexta, a rival será a Argentina.

Brasil, Venezuela, Equador e Argentina estão no Grupo A. O Grupo B é formado por Peru, Colômbia, Uruguai e Bolívia. As equipes vão se enfrentar dentro dos seus respectivos grupos e as duas melhores de cada passarão à fase semifinal.

A ponteira Amanda, com dez pontos, foi a maior pontuadora do confronto. As centrais Carol e Mara, com nove e oito pontos, respectivamente, também se destacaram.

"Foi uma boa estreia e um jogo que a maioria do grupo participou da partida. O Sul-Americano é uma competição importante para fazermos pontos para o ranking mundial. Nesta quarta-feira conseguimos realizar o nosso jogo mesmo sem ter muitas informações sobre o Equador. Agora é manter a concentração e pensar na Venezuela", afirmou a levantadora Macris.

As jogadoras do Equador fizeram questão de tirar fotos com as bicampeãs olímpicas Sheilla e Fabiana depois da vitória do Brasil ! Legal, né?! #BancoDoBrasil #TorcidaBrasil #asicsvolleyball #imoveme #mikasabrasil pic.twitter.com/0Eb2frt5oi — CBV (@volei) August 28, 2019

A líbero Léia destacou o poder de concentração da equipe. "Começamos bem a competição. Gostei da concentração do grupo em toda a partida. Mudamos bastante as jogadoras ao longo do jogo e mantivemos o nível. Temos que seguir trabalhando forte para buscarmos esse título para o Brasil."

O técnico José Roberto Guimarães utilizou a seguinte formação: Macris, Lorenne, Drussyla, Amanda, Bia, Mara e líbero Leia. Ao longo do jogo, entraram Roberta, Maira, Gabi Cândido, Carol e Suelen.

Em outro duelo desta quarta-feira, a Colômbia venceu o Uruguai por 3 sets a 0 (25/9, 25/8 e 25/20).