Brasil derrota Itália na Liga Mundial em primeiro clássico de Renan

A seleção brasileira masculina de vôlei passou em seu primeiro teste em um clássico mundial. Neste domingo, o time comandado por Renan Dal Zotto derrotou a anfitriã Itália, na cidade de Pesaro, por 3 sets a 1, com parciais de 15/25, 25/17, 23/25 e 22/25, pela Liga Mundial.

Com o resultado, o Brasil acumula a segunda vitória seguida na competição e supera a estreia decepcionante, quando levou uma virada da Polônia, na sexta-feira. No sábado, o primeiro triunfo de Renan no comando da equipe foi sobre o Irã, também por 3 sets a 1.

A vitória sobre os italianos levou o time brasileiro à liderança provisória do Grupo A1, com sete pontos, contra cinco da Polônia, que ainda não fez seu terceiro jogo na competição.

Estas fases iniciais da Liga Mundial são encaradas pelo Brasil como treino de preparação para a fase final. O time de Renan já está garantido nos jogos decisivos porque serão o anfitrião desta fase, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Neste domingo, a seleção mostrou evolução em comparação aos dois jogos anteriores. A equipe foi mais eficiente nos principais fundamentos e cometeu menos erros: 18, contra 24 e 30 das primeiras partidas.

O destaque individual foi Evandro, com seus 19 pontos, dividindo o posto de maior pontuador da partida com o italiano Luca Vettori. No sábado, Evandro já havia brilhado ao anotar incríveis 27 pontos contra o Irã. Lucarelli, novamente, foi bem, ao anotar 15 pontos.