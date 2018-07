Brasil derruba China e vai à fase final do Grand Prix

LUOHE - A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou vaga na fase final do Grand Prix com uma grande vitória sobre a anfitriã China, neste domingo. Com um contundente 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/22 e 25/19, a equipe do técnico José Roberto Guimarães derrubou a invencibilidade da rival, na cidade de Luohe.

Com o triunfo sem perder sets, a seleção garantiu o quinto lugar, com 19 pontos, sendo 8 vitórias e apenas uma derrota. Invicta, a equipe norte-americana terminou na liderança, com 27 pontos. Somente as seis primeiras avançaram à fase final. Também garantiram a classificação Cuba, Turquia e Tailândia. A fase será disputada entre 27 de junho e 1º de julho, na cidade chinesa de Ningbo.

Pressionada por uma vitória, para não depender de outros resultados, a seleção começou melhor e não se intimidou com a pressão da torcida. Com eficiência no bloqueio, abriu cinco pontos de vantagem, ao fazer 11/06, e encaminhou o set inicial com tranquilidade.

As chinesas, porém, não desanimaram. E voltaram melhor no segundo set, abrindo dois pontos (6/4). Zé Roberto, então, trocou Paula Pequeno por Fernanda Garay e buscou o empate. Mas a virada não demorou. Depois de um longo rally, as brasileiras fizeram 18/15 e mantiveram a vantagem até fechar a parcial por 25/22.

O terceiro set foi mais equilibrado. Após abrir dois pontos, a China segurou a disputa ponto a ponto até que o Brasil fez 18/15. Mais concentradas, as brasileiras mantiveram o ritmo até fechar por 25/19.