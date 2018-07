Brasil destaca superação para ser campeão mundial Os jogadores do Brasil apontaram a superação como fator decisivo para a conquista do título do Mundial de Vôlei. Com discurso unânime, os atletas, emocionados, ressaltaram que a equipe precisou lutar contra muitas dificuldades para chegar até o tricampeonato, garantido com uma vitória por 3 sets a 0 sobre Cuba, neste domingo, em Roma.